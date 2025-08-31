Oliwia Bieniuk do tej pory milczała. Ujawniła to przed naszą kamerą! "Boję się cały czas"
Oliwia Bieniuk ma dopiero 22 lata, a już prężnie pracuje na swoją karierę. Niewiele mówi o życiu osobistym, szczególnie jeśli chodzi o jej zmarłą mamę, Anię Przybylską. W rozmowie z Party.pl postanowiła się jednak otworzyć i zdradzić coś, o czym najwięksi fani nie mieli pojęcia.
O Oliwii Bieniuk media rozpisują się od dawna... jeszcze zanim sama zdecydowała się wkroczyć do show-biznesu. Uderzające podobieństwo do mamy, Ani Przybylskiej, którą Polacy kochali, tylko potęguje zainteresowanie. Sama Oliwia stara się wyznaczać własną ścieżkę kariery i nie opierać wyłącznie na znanych rodzicach. W rozmowie z naszym reporterem zdradziła, czego dowiedziała się o samej sobie podczas tej drogi.
Oliwia Bieniuk otwarcie mówi o lękach
Jak się okazało, niedawno Oliwia Bieniuk zakończyła studia w Warszawskiej Szkole Filmowej. Nie ukrywa, że ten czas wiele ją nauczył nie tylko o tej branży, ale i niej samej. Podczas rozmowy z naszym reporterem przyznała otwarcie, że zdała sobie sprawę z problemów, których wcześniej być może nie zauważała.
(Odkryłam to - przyp. red.), że się boję cały czas. Mam lęki i muszę cały czas z nimi walczyć, więc to było dla mnie takie duże zaskoczenie
Co jeszcze nam powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.
