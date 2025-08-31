O Oliwii Bieniuk media rozpisują się od dawna... jeszcze zanim sama zdecydowała się wkroczyć do show-biznesu. Uderzające podobieństwo do mamy, Ani Przybylskiej, którą Polacy kochali, tylko potęguje zainteresowanie. Sama Oliwia stara się wyznaczać własną ścieżkę kariery i nie opierać wyłącznie na znanych rodzicach. W rozmowie z naszym reporterem zdradziła, czego dowiedziała się o samej sobie podczas tej drogi.

Oliwia Bieniuk otwarcie mówi o lękach

Jak się okazało, niedawno Oliwia Bieniuk zakończyła studia w Warszawskiej Szkole Filmowej. Nie ukrywa, że ten czas wiele ją nauczył nie tylko o tej branży, ale i niej samej. Podczas rozmowy z naszym reporterem przyznała otwarcie, że zdała sobie sprawę z problemów, których wcześniej być może nie zauważała.

(Odkryłam to - przyp. red.), że się boję cały czas. Mam lęki i muszę cały czas z nimi walczyć, więc to było dla mnie takie duże zaskoczenie

Co jeszcze nam powiedziała? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

