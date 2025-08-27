TYLKO U NAS! Oliwii Bieniuk pochwaliła się swoim szczęściem. W końcu to zdradziła
Oliwia Bieniuk, córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka od lat działa w mediach. Fani bacznie śledzą jej karierę, ale również życie prywatne. W rozmowie z nami zdradziła, co w ostatnim czasie się u niej wydarzyło. To są prawdziwe powody do radości i gratulacji.
Oliwia Bieniuk, 22-letnia aktorka i influencerka, ogłosiła zakończenie studiów w Warszawskiej Szkole Filmowej. Zaledwie kilka dni temu zakończyła zdjęcia do filmu dyplomowego. To przełomowy moment w jej życiu zawodowym. Teraz w rozmowie z nami ogłosiła wspaniałe wieści.
Oliwia Bieniuk skończyła studia
Oliwia Bieniuk jest córką zmarłej aktorki Anny Przybylskiej i byłego piłkarza Jarosława Bieniuka. Po ukończeniu liceum w Gdyni postanowiła związać swoją przyszłość z aktorstwem. Przeprowadziła się do Warszawy, by rozpocząć studia w Warszawskiej Szkole Filmowej – prestiżowej placówce założonej przez Bogusława Lindę i Macieja Ślesickiego. To właśnie tam rozpoczęła intensywną edukację artystyczną. Niedawno chwaliła się, że jest już na końcówce swoich studiów, a już teraz w rozmowie z nami wyjawiła, że jej edukacja w końcu dobiegła końca!
No właśnie skończyłam studia. To był mój trzeci rok i jestem po skończonym dyplomie filmowym
Jak te trzy lata wspomina Oliwia Bieniuk? Zobacz cały materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej!
