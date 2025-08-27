Oliwia Bieniuk, 22-letnia aktorka i influencerka, ogłosiła zakończenie studiów w Warszawskiej Szkole Filmowej. Zaledwie kilka dni temu zakończyła zdjęcia do filmu dyplomowego. To przełomowy moment w jej życiu zawodowym. Teraz w rozmowie z nami ogłosiła wspaniałe wieści.

Oliwia Bieniuk skończyła studia

Oliwia Bieniuk jest córką zmarłej aktorki Anny Przybylskiej i byłego piłkarza Jarosława Bieniuka. Po ukończeniu liceum w Gdyni postanowiła związać swoją przyszłość z aktorstwem. Przeprowadziła się do Warszawy, by rozpocząć studia w Warszawskiej Szkole Filmowej – prestiżowej placówce założonej przez Bogusława Lindę i Macieja Ślesickiego. To właśnie tam rozpoczęła intensywną edukację artystyczną. Niedawno chwaliła się, że jest już na końcówce swoich studiów, a już teraz w rozmowie z nami wyjawiła, że jej edukacja w końcu dobiegła końca!

No właśnie skończyłam studia. To był mój trzeci rok i jestem po skończonym dyplomie filmowym

Jak te trzy lata wspomina Oliwia Bieniuk? Zobacz cały materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej!

