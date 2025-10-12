Anita Szydłowska i Adrian Szymaniak są idealnym dowodem na to, że wielką miłość można odnaleźć nawet w programie telewizyjnym. Są jedną z par, które odmieniły swoje życie dzięki zgłoszeniu do "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Reklama

Chociaż od 3. edycji minęło już 7 lat, Anita wciąż trzyma kciuki za kolejnych uczestników. W rozmowie z Party.pl zabrała głos ws. nowej edycji.

Anita ze "ŚOPW" o nowej edycji

Anita i Adrian zyskali wielu przyjaciół dzięki "Ślubowi od pierwszego wejrzenia". Niedawno uczestniczka wyjawiła, że do tej pory wraz z Anią Wróbel z II edycji, oglądają wspólnie każdy odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Nic dziwnego, że są na bieżąco z tym, co dzieje się wśród uczestników. 11. edycja okazała się być wyjątkowa, ponieważ Anita i Adrian ponownie znaleźli się na programowym ślubie, tym razem jako goście u Macieja (dzięki wspólnej znajomej) oraz Karoliny.

Anita Szydłowska w rozmowie z Party.pl zabrała głos ws. wszystkich uczestników nowego sezonu:

Zawsze kibicuję wszystkim i chciałabym, żeby każdy z tego eksperymentu wynosił jak najwięcej. Jeżeli nawet nie miłość, to przyjaźń albo takie doświadczenie, które może na przyszłość zaowocować rozwojem własnym, osobistym.

Następnie dodała:

Nie znam nikogo kto żałuje występu w tym programie, bo to jest naprawdę bardzo wzbogacające doświadczenie i przygoda życia.

Co jeszcze zdradziła? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

Zobacz także: