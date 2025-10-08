Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w programie znalazła nie tylko miłość ale również i prawdziwych przyjaciół. W rozmowie z Party.pl wyznała, kto okazał się być bliski serca jej rodzinie.

Reklama

Anita Szydłowska o przyjaźniach ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeżywają obecnie trudne chwile. Szymaniak zachorował na nowotwór mózgu i walczy o swoje zdrowie oraz życie. W ciężkich chwilach rodzina może liczyć na przyjaciół z programu. Kiedy Adrian był operowany w Bydgoszczy, Anita znalazła ciepły kąt w domu Anety i Roberta Żuchowskich. Zorganizowali nawet Adrianowi niespodziankę tuż po tym, jak opuścił szpital po kolejnej operacji usunięcia zmian nowotworowych.

Żuchowscy to jednak nie jedyni przyjaciele, którzy są blisko Adriana i Anity, są również tacy, z którymi trzymają niemalże od swojego debiutu w trzeciej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". O tych pięknych i wartościowych relacjach Anita opowiedziała we wzruszającym wywiadzie dla Party.pl. Zobaczcie nasze wideo.

Zobacz także:

Trwa zbiórka na leczenie Adriana Szymaniaka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia. Link do zbiórki znajdziesz tutaj: