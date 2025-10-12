To nie był łatwy rok dla Dody. Na początku wakacji podzieliła się szokującą diagnozą, że choruje na czerniaka złośliwego. Pierwszą połowę roku spędziła, odwiedzając szpitale i przechodząc potrzebne badania. Dbała o swoje zdrowie z dala od zainteresowania zarówno medialnego jak i internetowego. Jak się dziś czuje? W wywiadzie dla Party.pl, Doda opowiedziała o swoim zdrowiu.

Doda o swoim zdrowiu

Pod koniec czerwca 2025 roku, Doda wyznała, że usłyszała diagnozę czerniaka złośliwego. Swoją walkę z chorobą dokumentowała, jednocześnie utrzymując to w tajemnicy. Wiedzieli tylko najbliżsi. Swoją trudna historią zdrowotną podzieliła się dopiero wówczas, gdy udało jej przetrwać najtrudniejszy okres. Jak się dziś czuje? W rozmowie z Party.pl, Doda wypowiedziała się na temat swojego obecnego stanu zdrowia:

Czuję się bardzo dobrze, nie nagrywałabym swojej historii zdrowotnej, gdybym czuła się źle. (...) Podzieliła się w tym momencie, kiedy wiedziałam, że wszystko jest super.

