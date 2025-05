Po emocjonującym udziale w preselekcjach do Eurowizji 2025 Daria Marx nie tylko nie odpuszcza, ale wręcz przyspiesza kroku w swojej muzycznej karierze. Choć tym razem nie udało się zdobyć biletu do Bazylei, artystka z determinacją patrzy w przyszłość, stawiając na twórczy rozwój i nowe wyzwania. W rozmowie z Party.pl zdradza, że przeszła poważne zmiany w zespole, a intensywna praca w studiu zaowocowała stworzeniem kilkudziesięciu nowych piosenek. Planuje występy na festiwalach, a także angażuje się w międzynarodowe kolaboracje, które mają otworzyć przed nią zupełnie nowe muzyczne ścieżki.

Daria Marx ma wielkie plany muzyczne

Daria Marx wzięła udział w polskich preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 z utworem "Let It Burn" Była to jej druga próba zdobycia reprezentacji Polski w tym konkursie, ale niestety ponownie się nie udało. Mimo wszystko Daria Marx mocno trzyma kciuki za Justynę Steczkowską w Bazylei. Obecnie artystka nie zamierza zwalniać tempa i nie tylko eksperymentuje muzycznie, ale też intensywnie działa. W rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl Daria Marx opowiedziało o swoich planach na nadchodzące miesiące.

Chciałabym też pograć jakieś festiwale. Bardzo dużo się u mnie zmieniało, dosłownie prawie cały team... musiałam dużo dokonać zmian, które były trudne, ale już czuje, że na swój sposób będą owocne, ponieważ dzięki temu zrobiłam chyba z 5o piosenek... powiedziała Daria Marx.

Jednak to dopiero początek! Daria Marx rozpoczęła współpracę również zagranicznymi artystami. Koniecznie sprawdźcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej.

