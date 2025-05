Już lada moment zobaczymy Justynę Steczkowską na scenie w Bazylei. Dokładnie 13 maja o godzinie 21:00 czasu polskiego wystartuje pierwszy półfinał 69. Konkursu Piosenki Eurowizji, w którym pojawi się nasza reprezentantka. Polska gwiazda wystąpi już jako druga, dlatego warto od razu zasiąść przed telewizorem, by nie przegapić jej występu.

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Darią Marx, która także startowała w tegorocznych preselekcjach do Eurowizji, jednak jak wiadomo, to właśnie Justynie Steczkowskiej udało się wywalczyć bilet do Bazylei. Jak zatem ocenia swoją konkurentkę z preselekcji? Jak się okazało, młoda artystka nie szczędziła starszej koleżance po fachu komplementów!

Daria Marx zachwycona eurowizyjnym show Justyny Steczkowskiej. "Wygląda to fenomenalnie"

Z Darią Marx mieliśmy okazję porozmawiać podczas eventu promującego festiwal UPPERGROUND Poland, który odbędzie się już 14 czerwca na Stadionie Legii Warszawa. Warto wspomnieć, że głównymi gwiazdami festiwalu będą ARTBAT i Armin van Buuren.

To właśnie wtedy zapytaliśmy Darię, jak ocenia szanse naszej tegorocznej reprezentantki na Eurowizji, Justyny Steczkowskiej. Jak się okazało, wokalistka widziała już pierwsze fragmenty występu 52-letniej gwiazdy i przyznała wprost:

Uważam naprawdę z prób, że wygląda to fenomenalnie zaczęła Daria Marx

Ale to nie wszystko! Daria naprawdę nie szczędziła komplementów Justynie Steczkowskiej! Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Justyna Steczkowska na turkusowym dywanie podczas ceremonii rozpoczęcia Eurowizji 2025 Alma Bengtson/EBU

