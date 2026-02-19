Nie do wiary, jaką kwotę Doda przeznaczy na swój koncert na PGE Narodowym. Zdradziła w naszym wywiadzie
Doda wyznała przed naszymi kamerami, jaką kwotę planuje przeznaczyć na swój koncert na PGE Narodowym w Warszawie. Artystka zdradziła szczegóły dotyczące budżetu swojego występu. Ta suma naprawdę zwala z nóg.
18 lutego odbyła się uroczysta premiera serialu dokumentalnego pt. „DODA”. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło uwagę wielu znanych osób ze świata show-biznesu. Oprócz tego kilka dni temu Doda ogłosiła, że wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Teraz zdradziła, jakie ma plany wobec swojego spektakularnego koncertu. Kwota, jaką chce przeznaczyć na swoje show, robi ogromne wrażenie.
Doda ujawniła, jaką kwotę przeznaczy na swoje show na Narodowym
Doda nieustannie zaskakuje swoich fanów. Przypomnijmy, że już 20 lutego na platformie Prime Video będzie dostępny serial dokumentalny o jej życiu, w którym poznamy wiele nieznanych dotąd wątków.
Piosenkarka zapowiedziała również, że wystąpi na PGE Narodowym. W rozmowie z Angeliką Bielską szczerze wyznała, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na swój koncert.
Mamy przeznaczone kilkanaście milionów złotych na ten show
Doda zdradza plany swojego koncertu na PGE Narodowym
Dla wszystkich fanów Dody, jej koncert na PGE Narodowym będzie na pewno bardzo ważnym wydarzeniem. W rozmowie z dziennikarką Party.pl artystka wyjawiła, jakie ma plany wobec muzycznego show, które chce zrealizować. Jak się okazuje, piosenkarka szykuje naprawdę spektakularny występ, który na pewno na długo pozostanie w pamięci jej fanów.
Chciałabym, żeby to był jeden z koncertów, które nie tylko będzie moja spuścizną i zwieńczeniem mojego estradowego podejścia do mojej pracy, ale przede wszystkim będzie też dla fanów takim spektaklem, który zapamiętają do końca życia
Jesteście ciekawi, o czym jeszcze opowiedziała Doda w rozmowie dla Party.pl? Koniecznie obejrzycie nasze wideo powyżej!
Zobacz także:
- Doda reaguje na ostre słowa Magdy Gessler. "Jest wrednym czupiradłem"
- Klaudia Halejcio wypaliła nagle na premierze serialu "Doda". "Wiele osób chciałoby być na moim miejscu"
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.