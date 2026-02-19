18 lutego odbyła się uroczysta premiera serialu dokumentalnego pt. „DODA”. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło uwagę wielu znanych osób ze świata show-biznesu. Oprócz tego kilka dni temu Doda ogłosiła, że wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Teraz zdradziła, jakie ma plany wobec swojego spektakularnego koncertu. Kwota, jaką chce przeznaczyć na swoje show, robi ogromne wrażenie.

Doda ujawniła, jaką kwotę przeznaczy na swoje show na Narodowym

Doda nieustannie zaskakuje swoich fanów. Przypomnijmy, że już 20 lutego na platformie Prime Video będzie dostępny serial dokumentalny o jej życiu, w którym poznamy wiele nieznanych dotąd wątków.

Piosenkarka zapowiedziała również, że wystąpi na PGE Narodowym. W rozmowie z Angeliką Bielską szczerze wyznała, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na swój koncert.

Mamy przeznaczone kilkanaście milionów złotych na ten show zdradziła Doda.

Doda zdradza plany swojego koncertu na PGE Narodowym

Dla wszystkich fanów Dody, jej koncert na PGE Narodowym będzie na pewno bardzo ważnym wydarzeniem. W rozmowie z dziennikarką Party.pl artystka wyjawiła, jakie ma plany wobec muzycznego show, które chce zrealizować. Jak się okazuje, piosenkarka szykuje naprawdę spektakularny występ, który na pewno na długo pozostanie w pamięci jej fanów.

Chciałabym, żeby to był jeden z koncertów, które nie tylko będzie moja spuścizną i zwieńczeniem mojego estradowego podejścia do mojej pracy, ale przede wszystkim będzie też dla fanów takim spektaklem, który zapamiętają do końca życia zdradziła Doda.

Jesteście ciekawi, o czym jeszcze opowiedziała Doda w rozmowie dla Party.pl? Koniecznie obejrzycie nasze wideo powyżej!

