Natsu i Wojciech Kucina byli jedną z tanecznych par 18. edycji "Tańca z Gwiazdami". Choć znana influencerka jeszcze przed startem programu typowana była na faworytkę, ostatecznie decyzją ocen jury oraz głosów telewidzów odpadła w 5. odcinku telewizyjnego show, wywołując falę komentarzy fanów oraz telewidzów. Niedługo po tym gwiazda ogłosiła swój związek z tancerzem, a w rozmowie z nami zdradzili szczegóły tej relacji.

Natsu i Wojciech Kucina szczerze o kłótniach w związku

Plotki o romantycznej relacji, która miała się narodzić między Natsu a Wojciechem Kuciną, krążyły w mediach już od pierwszych odcinków "Tańca z Gwiazdami". Ostatecznie dopiero po odpadnięciu z programu Natsu i Wojciech potwierdzili spekulacje i przekazali radosne wieści o swoim związku fanom na Instagramie. Tylko nam Natsu i Wojciech Kucina zdradzili, kiedy rozpoczął się ich romans, co zdziwi nie tylko fanów influencerki, lecz także widzów "Tańca z Gwiazdami".

W rozmowie z Party.pl para została też zapytana o to, czy mają już za sobą pierwszą poważną kłótnię. Głos od razu zabrał Kucina.

Nie, ja jestem mega ugodowy wyznał w rozmowie z Party.pl Wojciech Kucina.

Swoim komentarzem opisującym ich wzajemną relację podzieliła się również Natsu, podkreślając, że razem z Wojciechem są świetnie dopasowani pod względem charakterów.

Ja jestem bardziej zadziorna, ale dzięki temu, że Wojciech nie jest taki, że stawia mi jakiś większy opór, tylko próbuje się dogadać, to dzięki temu jeszcze nie mieliśmy żadnych poważnych kłótni, więc uważam, że pasujemy do siebie jak ogień i woda - dodała w rozmowie z reporterką Party.pl Natsu.

Takie porównanie wywołało w Wojciechu zdziwienie, lecz wybranka jego serca bardzo szybko wytłumaczyła, co miała na myśli.

Ogień i woda super do siebie pasują. Bo mogą siebie nawzajem ujarzmić. Są potrzebne obydwa żywioły wyjaśniła Natsu.

W dalszej części rozmowy w wideo powyżej Natsu zdradziła nam, jak zapatruje się na swoją przyszłość z Wojciechem Kuciną u boku. Jesteście ciekawi, czy mają już poważne plany?

Zobacz także: