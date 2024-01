Od kiedy Natalia Siwiec została mamą, coraz rzadziej pojawia się na tzw. ściankach czy imprezach branżowych. Ostatnio celebrytka gościła na premierze filmu "Akademia pana Kleksa" i zdradziła, że nie może doczekać się filmu. Modelka zdradziła również, że pokazała starą bajkę córce, jej reakcja ją zaskoczyła.

Natalia Siwiec zyskała popularność, gdy została zauważona na trybunach podczas Euro 2012, które odbywały się w Polsce. Od tego czasu piękna modelka zgromadziła ponad milion obserwujących na swoim Instagramie, z którymi chętnie dzieli się swoją codziennością. Prywatnie modelka jest w związku z Mariuszem Raduszewskim, z którym ma 6-letnią córkę. Gdy pociecha modelki pojawiła się na świecie, ona zaczęła coraz rzadziej pojawiać się na salonach. Rodzina często podróżuje i dumna mama skupia się na wychowywaniu swojej córki. Ostatnio Natalia Siwiec zrobiła jednak wyjątek i pojawiła się na premierze "Akademii pana Kleksa". W rozmowie z reporterem Party.pl celebrytka opowiedziała o swoje córce oraz jak zareagowała na popularną bajkę. Nie ukrywała swojego zaskoczenia.

Ostatnio pokazałam jej Akademie pana Kleksa starą, ale to było ciekawe doświadczenie, bo jak dla nas te wilki były przerażające, to moja córka powiedziała, a kiedy będzie atak wilków, bo na razie to oni w akademii przebrali się za wilki, chyba żeby je przestraszyć. Dzisiaj myślenie dziecka jest zupełnie inne i te stare obrazy, które kiedyś nas zachwycały są zupełnie inaczej odbierane, dlatego ja się nie mogę doczekać, kiedy zobaczę ten film i kiedy będę mogła pokazać dziś mojej kochanej słodkiej (śmiech) nie możesz tak robić. Mamo chodź

— powiedziała Natalia Siwiec.