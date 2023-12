Natalia Janoszek po raz pierwszy pojawiła się publicznie po wybuchu afery, której autorem był Krzysztof Stanowski. Celebrytka do tej pory nie zdecydowała się spotkać z dziennikarzami i zmierzyć z tym, co działo się wokół jej nazwiska, kiedy dziennikarz zdecydował się zdemaskować prawdę o niej i wytknąć jej rzekome kłamstwa dotyczące kariery w Bollywood. Teraz Natalia Janoszek wróciła do telewizji jako gwiazda "Królowych przetrwania", a w rozmowie z Party.pl zapowiedziała:

Albo ja się dam zniszczyć albo wrócę i zawalczę o siebie

Natalia Janoszek wróciła do mediów

Natalia Janoszek pojawiła się na konferencji "Królowych przetrwania". To pierwszy raz, kiedy zdecydowała się pokazać publicznie po ogromnej aferze po materiale Krzysztofa Stanowskiego. Jak tłumaczy to, że przez tak długi czas milczała? W rozmowie z Party.pl przyznała:

Musiałam się odsunąć z życia publicznego ze względu na swoje zdrowie psychiczne.

Jednak to nie jedyny powód. O tym, co jeszcze miało sprawić, że trzymała się z dala od mediów, dowiecie się z naszego wideo. Natalia Janoszek zapowiada:

Co nie zmienia faktu, że mam bardzo dużo do powiedzenia i ten program jest początkiem zawalczenia o siebie i powrotu, bo wierzę, że prawda się obroni. Albo ja się dam zniszczyć albo wrócę i zawalczę o siebie i to też ta dżungla pozwoliła mi na taki powrót.

