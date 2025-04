"Taniec z gwiazdami" cieszy się ogromną popularnością w oczach Polaków od wielu lat. Każda edycja dostarcza im ogromnych emocji i zrzesza szerokie grono fanów, którzy zawzięcie kibicują swoim ulubieńcom. Magda Narożna i Piotr Musiałkowski od początku cieszyli się sympatią widzów 16. edycji, ale mimo to musieli pożegnać się z formatem. Jak sami komentują porażkę?

Magda Narożna i Piotr Musiałkowski szczerze o odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami"

6. odcinek "Tańca z gwiazdami" był poświęcony tematyce bajek Disney'a, co wielu wpędziło w nostalgię. Mimo tak pozytywnych emocji, jak co tydzień, ktoś musiał pożegnać się z programem. Tym razem były to aż dwie pary! Padło na Magdalenę Narożną i Piotra Musiałkowskiego oraz Olę Filipek i Wojciecha Kucinę.

W rozmowie z naszym reporterem Narożna i Musiałkowski przyznali, że mimo porażki, opuszczają parkiet z podniesioną głową. Ne ominęli również tematu pozostałych uczestników, podkreślając, że nie mają do nich żalu.

Nie obrażamy się, bo wiemy, że po prostu te pary, które zostały, są naprawdę dobre tanecznie. I to też nie jest tak, że tutaj jakieś dziwne rzeczy się stały. Po prostu są na takim etapie - przyznał Musiałkowski.

Jednak nie tylko show się tu liczy, taniec też - skwitowała Narożna.

Choć fani Magdy Narożnej nie zobaczą już jej na parkiecie, nie muszą się smucić. W minioną niedzielę wokalistka wypuściła swój nowy singiel "Kiedyś byłeś", który już mogą posłuchać!

Tymczasem w rozmowie z naszym reporterem artystka zdradziła, że dzięki udziałowi w "TzG" udało jej się spełnić największe marzenie. Co to takiego? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać!

