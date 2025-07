Mała Ania była jedną z największych gwiazd programu "Warsaw Shore". Po jakimś czasie zniknęła z kontrowersyjnego show, a dziś skupia się na rodzinie i życiu prywatnym. Mała Ania wyszła za mąż za byłego mistrza KSW w wadze piórkowej. Zakochani doczekali się dwójki dzieci: Natana, który pojawił się na świecie w 2022 roku i Sary, która urodziła się w 2024 roku. Niestety, ostatnio Mała Ania przeżyła chwile grozy. Okazuje się, że musiała zabrać córeczkę do szpitala.

Mała Ania bała się o zdrowie córki

Mała Ania prawie rok temu po raz drugi została mamą. We wrześniu 2024 roku celebrytka ogłosiła radosne wieści i pochwaliła się ogromnym szczęściem. Mała Ania z "Warsaw Shore" urodziła wówczas córeczkę Sarę. Była uczestniczka programu MTV nie ukrywa wizerunku swoich pociech i chętnie pokazuje na Instagramie urocze, rodzinne kadry. Niestety, ostatnio podczas relacji na InstaStories poinformowała o trudnych chwilach. Okazuje się, że córeczka celebrytki potrzebowała pomocy lekarskiej. Mała Ania poinformowała, co się stało z jej córeczką.

W nocy przeżyliśmy koszmar. Sarcia strasznie nam wymiotowała. A mi się nogi uginały za każdym razem gdy to się działo. Okropnie bałam się, że się zadławi. Pojechaliśmy do szpitala, została zbadana i wypuścili nas do domu wyjaśniła Mała Ania.

Na szczęście, po powrocie ze szpitala stan córeczki Małej Ani poprawił się.

Na szczęście po powrocie do domu wymioty ustąpiły i mała mogła nareszcie zasnąć. Dziś już jest lepiej, póki co nic się nie dzieje. Nie pamiętam kiedy ostatni raz byłam tak przerażona. Strach o dziecko jest okropnym uczuciem. napisała podczas relacji na InstaStories.

Małej Sarze życzymy dużo zdrówka!

Historia Małej Ani z "Warsaw Shore"

Mała Ania, właściwie Anna Aleksandrzak (obecnie Anna Sowińska), to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek reality show „Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy”, emitowanego na MTV Polska. Popularność zyskała dzięki swojej charyzmatycznej osobowości oraz bezpośredniości, które przyciągnęły uwagę widzów programu. Do programu dołączyła w 2013 roku jako 20-latka i była jego częścią przez 12 sezonów, stając się jedną z ikon „Warsaw Shore” . Jej udział w show charakteryzował się intensywnym stylem życia, licznymi imprezami oraz kontrowersyjnymi sytuacjami, co przyczyniło się do jej rozpoznawalności w polskim show-biznesie. Po zakończeniu przygody z reality show, Mała Ania przeszła znaczącą metamorfozę. W 2021 roku wyszła za mąż za zawodnika KSW, Artura Sowińskiego, i przyjęła jego nazwisko . Para doczekała się dwójki dzieci. Obecnie Anna Sowińska aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się swoim życiem rodzinnym.

