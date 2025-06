Maja Todd nie zwalnia tempa po zwycięstwie w konkursie Miss Polonia 2025. 20-letnia studentka, która podbiła serca jurorów i widzów nie tylko urodą, ale także charyzmą i talentem wokalnym, już snuje ambitne plany na najbliższe miesiące. W rozmowie z Party.pl opowiedziała o swoich marzeniach, społecznych inicjatywach i inspiracjach, które zamierza wcielić w życie, wykorzystując prestiżowy tytuł, który niedawno zdobyła.

Maja Todd zdradziła swoje plany

Maja Todd, 20-letnia studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zdobyła tytuł Miss Polonia 2025 podczas finałowej gali, która odbyła się 22 czerwca w Warszawie. Nowa Miss Polonia to nie tylko piękna twarz – to również osoba zaangażowana społecznie. Na co dzień pracuje jako ratowniczka wodna, a jej największą pasją jest śpiew. Marzy o tym, by łączyć muzykę z działalnością pomocową, inspirując innych i niosąc wsparcie potrzebującym.

W nadchodzącym roku Maja będzie reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej, promując wartości takie jak empatia, autentyczność i zaangażowanie społeczne. W rozmowie z naszym dziennikarzem Party.pl została zapytana o to, jakie są jej pierwsze plany, które chciałaby zrealizować w związku z tytułem Miss Polonia.

Na pewno chciałabym kontynuować mój projekt charytatywny. Byłam w mojej byłej szkole podstawowej i rozmawiałam z dziećmi o rozwijaniu swoich pasji i myślę, że przykładem tego był mój występ na scenie. Chcę kontynuować i inspirować młodych ludzi powiedziała Maja Todd.

To jednak nie wszystko, co miała do powiedzenia Miss Polonia 2025! Koniecznie sprawdźcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej o planach Mai.

