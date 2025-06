W miniony weekend Warszawa stała się miejscem jednego z najbardziej oczekiwanych wydarzeń tegorocznej edycji Miss Polonia 2025. Oficjalna sesja wizerunkowa zgromadziła wszystkie 24 finalistki konkursu, w tym kandydatki z USA reprezentujące projekt Beauty Ambassador of Poland. To właśnie wtedy po raz pierwszy wszystkie uczestniczki spotkały się w pełnym składzie, by wspólnie uchwycić magię swojego naturalnego piękna.

Miss Polonia 2025: 24 finalistki na jednej sesji w Warszawie

Backstage sesji przepełniony był pozytywną energią, radością i kobiecą solidarnością. Finalistki Miss Polonia 2025 wzięły udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej, podczas której wykonano portrety, zdjęcia sylwetkowe, ujęcia grupowe, a także wizytówki wideo.

Nad wyjątkowym wyglądem finalistek czuwała doświadczona ekipa Estée Lauder Poland. To właśnie oni odpowiadali za makijaż, który miał podkreślić naturalną urodę kandydatek, jednocześnie zachowując ich indywidualność. Efekt? Spektakularne, ale nieprzerysowane stylizacje, które przyciągały spojrzenia i wzbudzały zachwyt.

Za stylizacje fryzur odpowiadał profesjonalny zespół Kevin Murphy Poland. Dzięki ich doświadczeniu i kosmetykom każda z uczestniczek wyglądała jak gwiazda. Ogromne wsparcie stanowiły również urządzenia marki Dreame – prostownice, suszarki i lokówki nie tylko pomagały w ułożeniu włosów, ale też dbały o ich kondycję podczas wielogodzinnych przygotowań.

Magdalena Michalak za obiektywem – kobiece spojrzenie na kandydatki

Za aparat chwyciła Magdalena Michalak – nie tylko fotografka, ale także była finalistka Miss Polonia. Jej unikalna perspektywa pozwoliła uchwycić nie tylko wygląd, ale też emocje i charakter uczestniczek. Michalak doskonale rozumie atmosferę panującą wśród kandydatek, co przełożyło się na autentyczność zdjęć i głębię portretów.

To właśnie ona odpowiadała za uchwycenie momentów, które pozwolą widzom jeszcze lepiej poznać kandydatki. Efekty tej pracy – zdjęcia i wizytówki wideo – mają ukazać wewnętrzne piękno finalistek, ich emocje i osobowości.

Suknie od Angeliki Józefczyk: każda finalistka czuła się wyjątkowo

Nie bez znaczenia były też stylizacje – za które odpowiadała projektantka Angelika Józefczyk, od lat współpracująca z konkursem Miss Polonia. Jej kreacje, stworzone specjalnie na potrzeby tej sesji, pozwoliły każdej z dziewczyn poczuć się stylowo i pewnie.

Ubrania dobrane były z wyczuciem i elegancją – idealnie komponowały się z fryzurami, makijażem i scenografią sesji. Projektantka po raz kolejny udowodniła, że zna się na sztuce podkreślania kobiecości.

Finał coraz bliżej – kiedy poznamy Miss Polonia 2025?

Efekty oficjalnej sesji wizerunkowej mają być stopniowo publikowane w mediach społecznościowych Miss Polonia. Każda z uczestniczek zaprezentuje się w portrecie, ujęciach sylwetkowych, a także w formie wideo-wizytówki. Dzięki temu fani konkursu będą mogli jeszcze lepiej poznać kandydatki przed nadchodzącym finałem.

Wielki finał Miss Polonia 2025 odbędzie się już 22 czerwca. To wtedy poznamy nową Miss Polonia, która przejmie koronę i tytuł od swojej poprzedniczki. Czy będzie to jedna z reprezentantek USA? A może kandydatka z Polski? Wszystko rozstrzygnie się już za kilka tygodni!

