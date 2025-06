W minioną niedzielę, 22 czerwca, odbył się finał konkursu Miss Polonia 2025. Na scenie zaprezentowały się 24 finalistki, ale tylko jedna z nich mogła zdobyć tytuł najpiękniejszej Polki. Dziś wiemy już, że koronę zdobyła Maja Todd. Nowa Miss Polonia w rozmowie z Party.pl skomentowała swoje zwycięstwo.

Ten dzień Maja Todd z pewnością zapamięta na długo. Dokładnie 22 czerwca spełniło się jej marzenie o zdobyciu tytułu Miss Polonia. Piękna 20-latka podczas konkursu wystąpiła z numerem 18. Na scenie zaprezentowała swój talent i zaśpiewała utwór Beyonce "Sweet Dreams". Maja Todd oczarowała wszystkich i to właśnie ona została okrzyknięta najpiękniejszą Polką. Tuż po zakończeniu konkursu nowa Miss Polonia w rozmowie z reporterem Party.pl nie ukrywała swojego szczęścia.

Jestem ogromnie wdzięczna, naprawdę. Myślę, że dzisiaj skupiłam się na śpiewie i nie mogłam uwierzyć w to, że dostałam koronę. Jestem ogromnie wdzięczna

Maja Todd zdradziła, że podczas konkursu mogła liczyć na ogromne wsparcie.