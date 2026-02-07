Karol Kolorek Stefanowicz jest współprowadzącym programu "Disco Star" i czuje się tam jak ryba w wodzie. W rozmowie z Party.pl, opowiedział nie tylko o pracy na planie i kulisach swojego angażu do programu Polsatu ale również o relacjach z jurorami show. Wiedzieliście, że najbliżej mu do Zenka? Kolorek nie ukrywa również, że w przyszłości widziałby się w "Tańcu z Gwiazdami".

Kolorek o Zenku Martyniuku

Kolorek to popularny influencer z Podlasia. Nie ukrywa, że od razu zgodził się na udział w programie "Disco Star" i jak podkreśla, z nurtem disco polo łączy go miejsce, z którego pochodzi. W rozmowie z Party.pl, opowiedział o swojej relacji z Zenkiem Martynukiem, niektórzy mówią, że wygląda jak jego syn:

Z Zenkiem dużo razy się przecięły nasze drogi, bo już zaśpiewaliśmy razem duet na Sylwestrze w Polsatem w zeszłym roku, teraz jeszcze w Zabudowie, bo ja grałem tam swój koncert a on był headlinerem, teraz u Zenka w teledysku i w sumie jeszcze na koncercie charytatywnym.

Zenek jest bardzo miłym człowiekiem, nie mógłbym o nim złego słowa powiedzieć. Kulturalny, opanowany. (...)

Kolorek dodaje, że dobre relacje ma także z pozostałymi jurorami "Disco Star".

Kolorek do "Tańca z Gwiazdami"?

Ostatnie edycje "Tańca z Gwiazdami" opanowali influencerzy. W końcu 16. i 17. zakończyła się triumfem Marii Jeleniewskiej i Mikołaja Bagińskiego. Doskonale radzili sobie również inni przedstawiciele internetu, którym nie udało się dotrzeć do finału. W obecnej edycji przedstawicielami świata internetu są Natsu i Jasper. Kolorek nie ukrywa, że na parkiecie widziałby również siebie.

Czemu nie, tak sprawdzić swoje siły, bo ja lubię tańczyć. Myślę, że bym się też sporo nauczył, bo jednak tam się pracuje z profesjonalistami. (...) Takiego tańca towarzystkiego nigdy nie robiłem, to byłaby wspaniała przygoda. Chętnie bym spróbował swoich sił

Cały wywiad z Kolorkiem znajdziecie powyżej.

