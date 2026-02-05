Skolim, znany artysta latino disco i przedsiębiorca, już od jakiegoś czasu nie zajmuje się tylko muzyką, choć deklaruje, że to jej chce się poświęcić w najbliższym czasie. Ma też własną markę odzieżową, stacje benzynową, pensjonat i to jeszcze nie wszystko! W ostatnim czasie zdobywa popularność jako juror w programie "Disco Star" emitowanym na antenie Polsatu. Na jego koncerty przychodzą tłumy fanek. Przed kamerą Skolim przyznał szczerze, czy go to męczy i czy jest osoba, która zajęła jego serce.

Skolim o swoich biznesach. Skąd ma na to czas?

Skolim obecnie jest jednym z najpopularniejszych artystów disco-polo, a wcześniej próbował swoich sił w aktorstwie i ma na swoim koncie role w takich serialach jak „Na Wspólnej” czy „Barwy szczęścia”. Od kilku lat jego przeboje cieszą się wielomilionowymi odtworzeniami, a on sam w 2024 roku zagrał ponad 450 koncertów. Nie jest tajemnicą, że Skolim zarabia miliony i już od dawna prowadzi wiele różnych biznesów. W wywiadzie dla Party.pl zdradził, jak udaje mu się znaleźć na to wszystko czas. Jak wiadomo, Skolim jest też tatą dwójki dzieci.

Ja robię muzykę, siedzę w studio, spędzam czas z dziećmi, jem sobie śniadanka, jem obiady, wpadam na różnego rodzaju pomysły, których nie boję się realizować. Mam oczywiście grono wsparcia: tata, mama, rodzina. powiedział.

Muzyk nie ukrywa, że realizuje swoje marzenia z dzieciństwa i nie zamierza się zatrzymać, ale ciągle ma nowe pomysły i nie obawia się w nie inwestować:

Miałem kilku wujków którzy, co święta dywagowali: 'o jakbym zrobił ten biznes '. I tak w 2013 roku to słyszałem... 2015, 2017, a ja po prostu nie lubię takiego pierd***nia, tylko ja to robię. Realizuję marzenia 10-letniego Skolima.

Skolim o planach na przyszłość

A co z najbliższymi planami na przyszłość u Skolima? Gwiazdor disco polo nie ukrywa, że choć kolejne biznesy sprawiają mu frajdę, to najważniejsza jest dla niego muzyka i to ona jest jego priorytetem:

Tylko muzyka. Wszystko to są tematy poboczne, które gdzieś mi frajdę sprawiają, gdzieś mi wychodzą, natomiast muzyka przede wszystkim. Zdecydowanie najwięcej frajdy sprawia mi muzyka i bawię się przy tym najlepiej.

Czy Skolim ma partnerkę?

Na koniec rozmowy z reporterką Party.pl, Skolim został zapytany czy jego serce jest zajęte? Do tej pory muzyk mocno chronił tę część swojego życia prywatnego i nie poruszał w mediach tematów dotyczących spraw sercowych, choć jego fanki z pewnością chciałyby wiedzieć, czy w życiu Skolima pojawiła się jakaś kobieta. Teraz uchylił rąbka tajemnicy i nie zaprzeczył, że ktoś może być w jego sercu...

Często się nad tym sam zastanawiam. (...) Nie o wszystkim trzeba mówić. - wyznał wprost Skolim

A jak radzi sobie z popularnością? Tłumy fanów czekające po koncertach nie męczą go:

Jestem świadomy tego, że to dzięki tym ludziom jestem w tym miejscu. Nie w ogóle mnie to męczy - dodał

Obejrzyjcie cały wywiad ze Skolimem. Zobaczcie, co jeszcze powiedział w rozmowie z Party.pl!

