Ostatnio dużo się mówi o zmianach w "Tańca z gwiazdami" - jak wiadomo, trójka jurorów musiała się pożegnać z programem, a ich miejsce zajmą nowe znane nazwiska. Monika Goździalska wypowiedziała się na temat zmian w tanecznym show, które ostatnim czasem wzbudza wiele kontrowersji.

Jak wiadomo, w tanecznym show Polsatu nie zobaczymy już w składzie jurorskim m.in. Andrzeja Piasecznego, Michała Malitowskiego oraz Andrzeja Grabowskiego. Portal Pudelek ujawnił, że do składu jurorskiego "Tańca z gwiazdami" dołączy Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. W rozmowie z Party.pl Monika Goździalska zdradziła, co sądzi o zmianach w tanecznym show, celebrytka nie ukrywa, że jest nimi zachwycona.

Ewa Kasprzyk zajeb*ście, bo to był ''Kogel-Mogel'', ja ją bardzo lubię, bo to jest fajna babka. Uważam, że będzie bardzo podobna do Pani Beaty Tyszkiewicz. Uważam, że jest to ta sama klasa, styl i w ogóle

— powiedziała Monika Goździalska.