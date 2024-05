Za nami wielki finał 8. edycji "Hotelu Paradise", który dostarczył widzom ogromnych emocji. Wielkimi zwycięzcami okazali się Agnieszka i Jędrek, a Bartek i Ada zajęli drugie miejsce. Tuż po emisji finału show mieliśmy okazję porozmawiać z Bartkiem. W naszej rozmowie miała również wziąć udział Ada, ale niespodziewanie nie dotarła na wywiad. Jak skomentował to Bartek?

Bartek z "Hotelu Paradise" zaskakująco komentuje nieobecność Ady na naszym wywiadzie

Finał "Hotelu Paradise" to zawsze wielkie emocje dla widzów, które utrzymują się jeszcze długo po emisji ostatniego odcinka show. A to dlatego, że to właśnie wtedy uczestnicy programu mogą już oficjalnie informować fanów, jak potoczyły się ich losy po programie. Ostatnio w naszym studio gościliśmy Bartka, który zdradził nam mnóstwo szczegółów na temat udziału w "Hotelu Paradise" i swojego życia po zakończeniu show. Zapytaliśmy także, co się wydarzyło, że do naszego studia nie dotarła Ada, która otrzymała zaproszenie razem z Bartkiem. Wówczas uczestnik zaskoczył wyznaniem.

Myślę, że to pytanie do Ady. Poszliśmy późno spać po finale, troszkę popiliśmy. Może miała kaca, może czuła się przemęczona, może była spuchnięta i nie czuła się komfortowo, żeby wystąpić teraz na wywiadzie przed kamerami, więc zrezygnowała. Ja nic o tym nie wiedziałem - powiedział przed naszą kamerą Bartek

Te słowa chyba nie spodobają się Adzie... A co jeszcze zdradził przed naszą kamerą Bartek? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

