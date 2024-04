Michalina Sosna bardzo ceni sobie swoją prywatność. Jedyne co wiadomo na temat życia prywatnego aktorki, to to, że ma męża i córeczkę. Jednak w sieci nie znajdziemy zdjęć z najbliższymi.

Michalina Sosna opowiedziała o życiu prywatnym

Michalina Sosna w rozmowie z Party.pl zapytana została o kwestię życia prywatnego. Reporter Bartosz Seklecki słusznie zauważył, że w na ten temat, w sieci trudno cokolwiek znaleźć. Wiadomo jedynie, że ma męża, ponieważ ma podwójne nazwisko.

Bardzo chronię swoją prywatność i chciałabym, żeby tak zostało. Moi bliscy mają swoją pracę i swoje życie. To ja jestem osobą publiczną i to na mnie możecie stawiać... chwalić, wieszać psy. Ja sobie z tym radzę, a oni mają swoje życie i niech tak zostanie - wyjawiła Michalina Sosna.

Na koniec aktorka potwierdziła nam, że ma córeczkę. Co jeszcze powiedziała w rozmowie z Party.pl Michalina Sosna? Zobaczcie sami.

