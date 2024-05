Za nami finał 8. edycji "Hotelu Paradise", w którym wielkimi zwycięzcami okazali się Agnieszka i Jędrek. Tuż po emisji finału show wszyscy uczestnicy "Hotelu..." mogli w końcu oficjalnie opowiedzieć, jak potoczyły się ich losy po programie. Jak się okazało, Michałowi i Martynie jednak nie udało się stworzyć bliższej relacji poza programem. Postanowiliśmy jednak podpytać Michała o jego dawną, programową wybrankę. Co odpowiedział uczestnik?

Michał z "Hotelu Paradise" o Martynie

Choć relacja Michała i Martyny z "Hotelu Paradise" nie rozwinęła się po zakończeniu show, to jednak postanowiliśmy podpytać uczestnika, co sprawiło, że to właśnie ona wpadła mu w oko na początku programu.

Myślę, że Martyna była mną zainteresowana, z wzajemnością. No i po prostu gadaliśmy, a to jest tak szybki okres czasu, że tutaj nie jest się maksymalnie selektywnym, jak mogłoby się być, więc myślę, że dużo rzeczy w ,,Hotelu...'' to jest kwestia przypadku. - wyznał uczestnik ,,Hotelu Paradise'' przed naszą kamerą

Nasza dziennikarka postanowiła dopytać Michała, czy Martyna w takim razie wpasowała się też w jego kanon piękna. Wówczas uczestnik "Hotelu Paradise" zaskoczył odpowiedzią.

I tak i nie. Jakby była mniej zrobiona, upraszczając, to myślę, że w miarę tak, ale tak pół na pół - wyznał wprost Michał

Co jeszcze na temat Martyny powiedział w naszej rozmowie Michał z "Hotelu Paradise"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

