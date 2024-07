Igrzyska Olimpijskie w Paryżu trwają w najlepsze. Polscy sportowcy prezentują wysoki poziom, ale wokół całej imprezy pojawiło się sporo emocji! Michał Piróg nie ukrywa, że Francuzi zupełni inaczej patrzą na wiele spraw, stąd już na początku Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wybuchły kontrowersje początkowo związane z ceremonią otwarcia, a potem z warunkami, jakie czekały na sportowców z całego świata. Co o tym sądzi Michał Piróg? Prowadzący "Top Model" zaskoczył wypowiedzią...

Michał Piróg wymownie o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu

Michał Piróg w rozmowie z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim odpowiedział na pytanie o afery związane z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Jak wiadomo, ogromne emocje wzbudziła fakt, że łóżka dla sportowców są wykonane z kartonu oraz dostępność prezerwatyw w paczkach przygotowanych dla uczestników. Jak tę sprawę komentuje Michał Piróg?

Tego nie widziałem. (...) Może im bardziej spartańskie warunki, tym lepsze wyniki. (...) Łóżka z kartonu i prezerwatywy... Nie wiem, Francuzi mają zupełnie inne podejście do miłości. Całe otwarcie było poświęcone miłości. wyznał Michał Piróg.

Obejrzyjcie całą rozmowę. Co jeszcze powiedział Michał Piróg? Co go zaskoczyło najbardziej?

