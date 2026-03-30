W minionym 5. odcinku "Tańca z gwiazdami" z programu odpadły aż dwie pary - Natsu i Wojciech Kucina oraz Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba. W rozmowie z naszą reporterką gwiazdor "Rodzinki.pl" wyznał, czy spodziewał się takiego obrotu spraw i jak zareagował, słysząc werdykt. To nie wszystko, co nam zdradził.

Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba oficjalne zakończyli swoją przygodę z 18. edycją "Tańca z gwiazdami". Choć na parkiecie radzili sobie doskonale, widzowie wytypowali innych faworytów. Jak się okazało, werdykt z minionego odcinka był szokujący chociażby dla Pauliny Gałązki, która trzymała kciuki za Mateusza Pawłowskiego. Teraz on sam zabrał głos w rozmowie z naszą reporterką.

Nie ukrywa, że w pierwszej chwili nie było to dla niego łatwe, jednak ostatecznie jest świadom, że na tym właśnie polega formuła programu - ktoś odpada, a ktoś awansuje dalej.

W sumie szok jest dobrym określeniem tego, jak zareagowaliśmy na to. Wydaje mi się, że daliśmy z siebie tyle, chyba, ile mogliśmy przez całą tą podróż. Wspinaliśmy się na różnego rodzaju ścieżki, które w moim przypadku były kompletnie nieznajome i trzeba było się szybko wszystkiego nauczyć w tydzień. Ale patrzę też na to, że z drugiej strony taka jest też formuła programu. Przychodzimy do programu, w którym wiemy, że rywalizujemy, mierzymy się z oceną

Mateusz Pawłowski wspomniał też o innych uczestnikach, a dokładniej o Paulinie Gałązce i Gamou Fall, którzy od początku prezentują na parkiecie bardzo wysoki poziom mimo braku doświadczenia w tańcu.

Przez cały ten program widziałem, jak idzie mi, z jakiego ja pułapu zaczynam, jak na przykład innym idzie i jakie perełki się okazały w przypadku Pauliny czy Gamou, którzy z tego co wiem, oni nie mieli żadnego doświadczenia wcześniej z tańcem, a to co oni wyprawiają na parkiecie, (...) to jest naprawdę kawał dobrego talentu

Aktor zdradził nam również, co zamierza po programie. Jak się okazało, ma poważne plany.

