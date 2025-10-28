Wielkimi krokami zbliżamy się do finału 17. edycji "Tańca z Gwiazdami". W siódmym odcinku ku zaskoczeniu wielu widzów z programem pożegnali się Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, a ich pożegnalna mowa odbiła się szerokim echem w mediach. W rozmowie z Party.pl, Rafał Maserak skomentował to, co zadziało się w ostatnim odcinku

Rafał Maserak o emocjach w "Tańcu z Gwiazdami"

W wyścigu po "Kryształową Kulę" w "Tańcu z Gwiazdami" wciąż biorą udział:

Para nr 1: Maurycy Popiel i Sara Janicka

Para nr 4: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Para nr 8: Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Para nr 9: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska

Para nr 10: Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Para nr 11: Tomasz Karolak i Izabela Skierska

W siódmym odcinku z programem musiała pożegnać się para nr 7 czyli Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska. Werdykt podzielił widzów. Jedni godzą się z tym, że "Taniec z Gwiazdami" to nie tylko taniec ale i rozrywka, inni uważają, że Rogacewicz i Kaczorowska zasłużyli na to, by dalej walczyć o zwycięstwo w programie. Barbara Bursztynowicz skomentowała odpadnięcie Kaczorowskiej i Rogacewicza i nie ukrywała, że z wynikiem głosowania widzów czuła się nieswojo. A jak całe zamieszenie podsumował jeden z jurorów? Rafał Maserak nie ukrywał tego, co myśli, a nawet zwrócił uwagę na to, co dzieje się wokół jednej z uczestniczek. Zobaczcie nasz najnowszy wywiad.

