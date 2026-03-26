Gamou Fall w rozmowie z Party.pl odniósł się do wydarzeń w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" i skomentował brak "10" od Rafała Maseraka. Aktor odpowiedział na zarzuty jurora, który uznał, że uczestnik programu skupił się bardziej na zrobieniu show niż na samym tańcu.

W minioną niedzielę odbył się rodzinny odcinek w "Tańcu z Gwiazdami". Na parkiecie zaprezentowali się m.in. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, którzy razem z siostrzeńcem aktora wykonali wykonali energetyczną salsę. Niesamowite trio oczarowało Iwonę Pavlović, Tomasza Wygodę oraz Ewę Kasprzyk, którzy przyznali im maksymalną liczbę punktów. Tylko Rafał Maserak ocenił występ Gamou Falla na dziewięć punktów. Później Rafał Maserak tłumaczył się z niskiej oceny dla Gamou Falla w "Tańcu z Gwiazdami" i zaskoczył gorzkim komentarzem.

To nie był dla mnie na '10' taniec... Dużo było show, dużo było różnych figur juror mówił dla Party.pl.

Teraz reporterka Party.pl poprosiła Gamou Falla o komentarz do słów Rafała Maseraka.

Taniec to też są emocje, to ludzie odbierają emocje - każdy na swój sposób - i też odcinek rodzinny rządzi się innymi prawami. My w każdym z pozostałych dbaliśmy o to, żeby faktycznie zawartość tańca w tańcu była zawsze wysoka i tak było, to było doceniane podsumował przed kamerą.

Co jeszcze powiedział na Gamou Fall? Aktor zdradził, czy lecą iskry podczas treningów z Hanną Żudziewicz.

Zobacz także: