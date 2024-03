Anna i Robert Lewandowscy przenieśli się do Hiszpanii i tam prowadzą życie po tym, jak piłkarz został kupiony przez FC Barcelonę. Jednak w tym kraju również ukochana kapitana reprezentacji Polski rozwija swoją karierę. Gwiazda udzieliła wywiadu naszemu reporterowi, w którym powiedziała o swoich marzeniach i celach. Już niedługo może je spełnić.

Nasz reporter zapytał Annę Lewandowską o jej marzenia dotyczące wejścia na hiszpański rynek ze swoimi biznesami. Żona Roberta Lewandowskiego nie ukrywała, że chciałaby podbić zagraniczną branże i nie ma osoby, która czekałaby na to bardziej. Obecnie to jej największy cel zawodowy.

Tak, to jest chyba największe moje marzenie. W naszej firmie chyba ja najczęściej zadaję pytanie: „Czy to już, czy kiedy?”. Chyba mi najbardziej zależy ze wszystkich

Tak, to jest chyba największe moje marzenie. W naszej firmie chyba ja najczęściej zadaję pytanie: „Czy to już, czy kiedy?”. Chyba mi najbardziej zależy ze wszystkich

W dalszej części rozmowy żona kapitana reprezentacji Polski ujawniła, że ma już w planach wprowadzenie czegoś nowego. Projekt ma ruszyć już niedługo. Anna Lewandowska jest przekonana, że kobiety będą zachwycone jej pomysłem.

Natomiast takie są plany, żeby wejść na Hiszpanię, żeby spróbować chociaż wystąpić w Sephorze hiszpańskiej. Nie ukrywam, że jest to moje marzenie. Plany to też jeśli chodzi o rozwój. Śledzimy trendy, zmieniamy wiele rzeczy, zmieniamy opakowania na bieżąco. No i wchodzi z czymś naprawdę nowy, co mogę tylko podpowiedzieć, że będzie coś poniekąd kojarzonego ze mną…

- zdradziła.