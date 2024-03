Marina Szczęsna i Wojciech Szczęsny są dziś na ustach wszystkich. Wszystko za sprawą wspaniałej obrony sportowca w ostatnim meczu Reprezentacji Polski. Teraz przypominamy, co blisko rok temu Marina mówiła o swoim ukochanym. Gwiazda zdradziła nam wówczas, jak wyglądała jej pierwsza randka z Wojtkiem.

Ja myślałam, że to jest jakiś menager.

Dlaczego? Zobaczcie, co zdradziła nam Marina, trzeba przyznać, że Wojciech Szczęsny ma wyobraźnię.

Marina Szczęsna o pierwszej randce z Wojciechem Szczęsnym

Wojciech Szczęsny podczas meczu Polska-Walia zachwycił wszystkich i to właśnie dzięki niemu Polacy awansowali na mistrzostwa Euro 2024. Wojciech Szczęsny został bohaterem meczu, a Marina nie mogła powstrzymać łez. Dziś cała Polska patrzy właśnie na bramkarza i jego żonę, którzy mają prawdziwe powody do radości nie tylko ze względu na sukces Wojtka, ale również dlatego, że para wkrótce po raz drugi zostanie rodzicami. A jak wyglądała pierwsza randka Mariny i Wojtka? Rok temu artystka wystąpiła na festiwalu w Opolu i wówczas zapytaliśmy ją o to, jak wyglądały początki ich relacji.

Marina w rozmowie z Party.pl, zdradziła, że Wojciech Szczęsny zadzwonił do niej już kilka dni przed pierwszym spotkaniem, ale nie zaproponował randki, miał inny plan, by namówić piękną wokalistkę na spotkanie. Okazuje się, że wykorzystał do tego... znajomość z Robertem Lewandowskim.

Potem dopiero się dowiedziałam, że to jest Wojtek. Taki przystojniak wysoki. wiesz fajny chłopak i wymodził tę randkę, parę dni później podjechał po mnie i pojechaliśmy na sushi. Spędziliśmy miły wieczór ale wiesz to nie jest tak, że od razu się zakochałam. Chodził, chodził i wychodził śmiała się Marina.

Jak więc Wojciech Szczęsny namówił Marinę na spotkanie? Koniecznie musicie poznać tę zabawną historię, oglądając nasze nowe wideo.

Zobacz także: Marina stanowczo o związku z Wojciechem Szczęsnym: "Mój mąż nie jest z żadnego show"