Marina Łuczenko-Szczęsna w rozmowie z Party.pl skomentowała swój związek z Wojciechem Szczęsnym. Zakochani od kilku lat tworzą szczęśliwe małżeństwo, ale nie pojawiają się razem na ściankach i nie zdradzają zbyt wiele szczegółów z życia prywatnego. Teraz artystka zdradziła nam, dlaczego ograniczyli swoją obecność w show-biznesie.

Marina szczerze o związku z Wojciechem Szczęsnym

W miniony weekend Marina zachwyciła na scenie. Na festiwalu w Opolu Marina śpiewała do Wojciecha Szczęsnego, a jej synek skradł show za kulisami. Po występie zapytaliśmy gwiazdę o jej związek z bramkarzem. Marina i Wojciech Szczęśni zaledwie kilka dni temu świętowali 10. rocznicę poznania, a w maju roku obchodzili 7. rocznicę ślubu. I chociaż zakochani są razem od tylu lat to do tej pory nie zdecydowali się na wspólne pozowanie na ściance. Marina w rozmowie z reporterką Party.pl zdradziła dlaczego tak rzadko pokazuje się publicznie z mężem, a przy okazji zaznaczyła, że jej ukochany nie jest ze świata show-biznesu.

Mimo tego, że jesteśmy osobami aktywnymi zawodowo to nie powiedziałabym, że jesteśmy osobami z show-biznesu. Po pierwsze mój mąż w ogóle nie jest z żadnego show, on jest ze świata sportu. Ja jestem z tego światka więc ja wszystko przeniysłam gdzieś tam do naszej relacji, ale my bardzo mocno mamy ugruntowaną naszą relację i oddzielamy ten cały światek- wyznała Marina.

Posłuchajcie, co jeszcze o swoim związku powiedziała nam Marina!

