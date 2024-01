Marietta z "Hotelu Paradise" oczekuje na narodziny pierwszego dziecka, które przyjdzie na świat w połowie 2024 roku. Jak się okazało, zwyciężczyni 1. edycji hitowego show stacji TVN7 już teraz jednak wie, że jeżeli tylko na porodówce pójdzie wszystko zgodnie z planem, to będzie chciała nagrać swój poród. A czy zdecyduje pokazać się to wyjątkowe wydarzenie w sieci? Zobaczcie, co zdradziła w naszym wywiadzie.

"Hotel Paradise": Marietta chce nagrać swój poród

Marietta z "Hotelu Paradise" w rozmowie z naszą dziennikarką zdradziła, że będzie pokazywać wizerunek swojego dziecka w internecie, a także wyjawiła, że chce nagrać swój poród! A czy zwyciężczyni 1. edycji show stacji TVN7 zdecyduje się - podobnie jak Lil Masti czy Andziaks - pokazać kadry z porodówki swoim obserwatorom?

Nagrać sobie to na pewno nagramy, tak prywatnie, żeby mieć. Czy opublikuję? Nie wiem, (...) aczkolwiek pewnie z moim charakterem skończy się tak, że coś tam pokażemy - przyznała w naszym wywiadzie Marietta

Co jeszcze w naszej rozmowie zdradziła Marietta z "Hotelu Paradise"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

