Marietta Witkowska z "Hotelu Paradise" i Patryk Świdowski spodziewają się dziecka. Para niedawno podzieliła się radosną nowiną i nie ukrywają, że ten rok będzie dla nich inny niż wszystkie. Co prawda, para już od kilku miesięcy cieszy się, że ich rodzina się powiększy, ale dopiero teraz ogłosili światu tę szczęśliwą informację. Teraz Marietta zdradziła płeć dziecka. Chłopiec czy dziewczynka? Wiemy!

Marietta Witkowska z "Hotelu Paradise" w rozmowie z reporterką Party.pl Natalią Cieślak nie kryje radości, że już wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. Celebrytka, która zdobyła popularność w randkowym hicie TVN, nigdy nie ukrywała, że rodzina to jej marzenie. I ono właśnie się spełnia.

Okazuje się, że Marietta była naprawdę zaskoczona tą informacją, bo miała przeczucie, że będzie to dziewczynka i nawet miała wybrane już dla niej imię: