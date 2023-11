Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradzili nam, czy planują powiększenie swojej rodziny. Uczestnicy dziewiątej edycji kontrowersyjnego eksperymentu już w takcie nagrań nie ukrywali, że chcieliby zostać rodzicami. Czy nie zmienili zdania w tej sprawie? Jak dziś komentują swoje słowa sprzed kilku miesięcy? Mamy komentarz Kornelii i Marka.

Wielki finał dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już za nami. Jak już wiemy, w ostatnim odcinku dwie pary ogłosiły, że chcą kontynuować swoje małżeństwa, ale już po emisji programu okazało się, że Magda i Krzysztof podjęli decyzję o rozstaniu. Na szczęście druga para, czyli Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" potwierdzili związek i wyznali, że wciąż są razem. Teraz udało nam się z nimi porozmawiać. Reporterka Party.pl zapytała Kornelię i Marka czy ich plany o powiększeniu rodziny są dalej aktualne.

Z tymi dziećmi to też tak naturalnie wyszło. To nie była pochopna decyzja, to jest temat przemyślany i zobaczymy, jak to dalej będzie się wszystko toczyło

odpowiedział Marek.