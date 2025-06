Jedna fotografia, masa wspomnień. Tak Izabela Trojanowska wspomina początki swojej kariery, kiedy miała okazję spotkać m.in. Marka Grechutę. A to wszystko działo się w latach 70. na festiwalu w Opolu! Posłuchajcie tej niezwykłej historii!

Reklama

Trojanowska i Grechuta - niezwykłe spotkanie w latach 70.

Jedną z gwiazd tegorocznego festiwalu w Opolu była Izabela Trojanowska. Artystka na początku lat 70. wygrała prestiżowy konkurs Debiutów, co otworzyło jej drzwi do wielkiej kariery. W sieci odnaleźliśmy zdjęcia z tamtych czasów - na jednym z nich Trojanowska pozuje z samym Markiem Grechutą. Jak do tego doszło?

Miałam 16 lat, to było tu, na próbie w amfiteatrze w Opolu. Byłam laureatką Zielonej Góry, i automatyczne pierwszą trójkę zapraszano do opolskich Debiutów. Nie przypuszczałam że je wygram, a jak je wygrałam to miałam odwagę usiąść obok wielkiego artysty Marka Grechuty i zrobiono nam razem zdjęcie! wspomina Izabela Trojanowska

Izabela Trojanowska zdradziła nam również, jakie miała relacje z Czesławem Niemenem! Posłuchajcie naszego wywiadu powyżej. A całość dostępna już na naszym kanale na YouTubie!

Reklama

Zobacz także: Edyta Górniak zaskoczyła wszystkich w Opolu. Tydzień później zdradziła, co naprawdę wydarzyło się za kulisami