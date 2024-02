Dagmara Kaźmierska pojawia się w kolejnym programie telewizyjnym i nie ukrywa, że wróciła w wielkim stylu. Gwiazda "Królowych życia" intensywnie ćwiczy do pierwszego odcinka "Tańca z Gwiazdami" razem z Marcinem Hakielem. Para, choć początkowo budziła spore emocje, to idealnie się dogaduje i wygląda na to, że pozwalają sobie też na żarty. Marcin Hakiel nawiązał nawet do mrocznej przeszłości Dagmary. Przesadził?

Marcin Hakiel żartuje z Dagmary Kaźmierskiej! Przesadził?

Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że wiele razy otrzymywała propozycje udziału u "Tańcu z Gwiazdami", ale rezygnowała ze względów zdrowotnych. Teraz odważyła się, a produkcja zrobiła dla niej nawet mały wyjątek dotyczący obuwia, w którym będzie tańczyć. Z kolei Marcin Hakiel nie ukrywa, że Dagmara Kaźmierska coraz lepiej sobie radzi podczas treningów i początkowa blokada całkowicie zniknęła.

Teraz taneczny duet wziął udział w wywiadzie dla Party.pl i razem odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących programu. Dagmara Kaźmierska żartuje, że jest jej tak dużo w telewizji, że niedługo wyskoczy z lodówki. Temat podjął Marcin Hakiel i zażartował, że celebrytka może jemu też "załatwić" udział w programie. Tancerz posunął się nieco dalej i nawiązał do przeszłości Dagmary:

Dagmarka niedługo z lodówki wyskoczy. - powiedziała Dagmara, a Marcin Hakiel dodał: To weź mi załatw jakieś 'Hakiel uczy tańczyć' czy coś? I chodź, do więzienia pójdziemy tańczyć!

Te słowa nieco zbiły z tropu Dagmarę Kaźmierską, ale opanowana błyskawicznie powiedziała:

Od razu więzienie, od razu nieprzyjemne historie wtrącasz? Hakiel! powiedziała z lekkim oburzeniem Dagmara Kaźmierska

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel Instagram/Taniec z gwiazdami

Marcin Hakiel zdecydował się kontynuować ten żartobliwy ton i podszedł z dystansem też do siebie, nawiązując do swojej przeszłości i rozwodu z Katarzyną Cichopek.

Sala sądowa od rozpraw rozwodowych też ujdzie! dodał Marcin Hakiel

Z kolei Dagmara Kaźmierska odbiła piłeczkę i powiedziała:

To bliższe twojemu sercu już bardziej

Obejrzyjcie koniecznie całą rozmowę z Dagmarą Kaźmierską i Marcinem Hakielem. Tak odważnie jeszcze ze sobą nie żartowali!

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel Instagram/Marcin Hakiel