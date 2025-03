Marcelina Zawadzka to znana polska modelka i prezenterka. W 2011 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, jednak szczególnie głośno zrobiło się o niej dopiero w momencie, gdy w 2015 roku rozpoczęła współpracę z Telewizją Polską. Współprowadziła program "Pytanie na śniadanie" czy "The Voice of Poland". W grudniu 2021 roku przeszła do Polsatu, gdzie współprowadziła "Sylwestra z Polsatem" oraz "Farmę". Obecnie skupia się przede wszystkim na sprawach prywatnych, ponieważ pod koniec ubiegłego roku została mamą. Jak odnajduje się w nowej roli?

Marcelina Zawadzka szczerze o macierzyństwie

Choć Marcelina stara się strzec swojej prywatności i nie zdradza za wiele z życia osobistego, jednocześnie co jakiś czas przemyca odbiorcom drobne smaczki. Szczególnie otworzyła się przed nimi, gdy dowiedziała się, że zostanie mamą. Chętnie opowiadała o przygotowaniach do porodu, a po narodzinach synka, regularnie dzieli się jego fotkami na Instagramie.

Teraz, w rozmowie z naszą reporterką, Marcelina Zawadzka otworzyła się w temacie macierzyństwa. Nie ukrywa, że ta rola dodaje jej skrzydeł, a wraz z ukochanym zdecydowali się na powiększenie rodziny w możliwie najlepszym momencie.

Ja i Max, widzę, że jesteśmy już na tyle dojrzali, że to jest w idealnym momencie. Ja też dużo miałam takiego czasu, że ''okej, chciałabym mieć kiedyś dziecko, ale jeszcze nie teraz''. A teraz, mam wrażenie, że to jest tak idealny czas, że odnajduję się w tym bardzo dobrze - wyznała.

Marcelina opowiedziała nam także o samej miłości do synka. Zdradziła, że już w chwili porodu zaczęła towarzyszyć jej jedna myśl. Co to takiego? Obejrzyj wideo, żeby się przekonać.

