Choć media przez lata śledziły burzliwe życie uczuciowe Mandaryny, dziś wokalistka i tancerka unika rozgłosu. Od dłuższego czasu tworzy szczęśliwy związek z młodszym mężczyzną, który – jak sama mówi – daje jej spokój, bezpieczeństwo i mnóstwo radości. W rozmowie z naszą reporterką artystka zdradziła kulisy ich relacji i odniosła się do pytania, które nurtuje wielu jej fanów – czy planują ślub?

Mandaryna opowiedziała o swoim związku

Mandaryna, czyli Marta Wiśniewska, przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Choć w ostatnim czasie rzadziej pojawia się w mediach, nadal wzbudza ogromne zainteresowanie. Tym razem postanowiła uchylić rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego.

W rozmowie z naszą reporterką opowiedziała o związku z młodszym o 10 lat partnerem - Adrianem Szlażewiczem. Jak sama podkreśla, różnica wieku nie ma dla nich żadnego znaczenia:

Jest bardzo miło. Czujemy się ze sobą fajnie - mówi Mandaryna.

Mandaryna wielokrotnie zaznaczała, że po latach intensywnego życia na świeczniku ceni sobie spokój i prywatność. Czy w takim razie zakochani planują ślub? To pytanie padło również podczas naszej rozmowy. Mandaryna odpowiedziała:

W ogóle o tym nie myślimy (...). Nie potrzebujemy formalizowania.

Bez względu na to, jak potoczą się ich dalsze losy, jedno jest pewne – Mandaryna wreszcie odnalazła w swoim życiu emocjonalną równowagę. Jej spokój i radość z codzienności są najlepszym dowodem na to, że wiek to tylko liczba, a szczęśliwy związek to taki, w którym obie strony po prostu dobrze się czują. Co jeszcze Marta zdradziła nam w rozmowie? Koniecznie zobaczcie w naszym wideo!

