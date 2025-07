Sylwia Madeńska to pierwsza zwyciężczyni polskiej wersji "Love Island". Fani mają nadzieję, że format jeszcze wróci na antenę, jednak aktualnie trwa przerwa spowodowana macierzyństwem Karoliny Gilon, prowadzącej randkowego show. Jak po latach Sylwia Madeńska wspomina swoją przygodę z programem? Okazuje się, że od początku miała pod górkę.

Sylwia Madeńska zdradziła kilka tajemnic "Love Island". Opowiedziała, jak wyglądały castingi oraz co działo się z uczestnikami na kilka dni przed tym, jak wprowadzili się do okamerowanej willi. Okazuje się, że jej decyzja o udziale w programie nie spotkała się z aprobatą najbliższych. W wywiadzie dla Party.pl Sylwia Madeńska wyznała:

Chociaż brat był dla niej wsparciem i starał się uzmysłowić Sylwii w co się pakuje, to mama podeszła do tego pomysłu bardzo sceptycznie: