Karolina Majewska, czyli Mallu z "Hotelu Paradise" w rozmowie z Party.pl skomentowała swoje odejście z programu. Czy jedna z najpopularniejszych uczestniczek randkowego show żałowała, że zrezygnowała z dalszej rywalizacji? Mallu zaskoczyła szczerym wyznaniem.

W siódmej edycji "Hotelu Paradise" wielkich emocji nie brakowało. Widzowie kibicowali m.in. Mallu i Marvinowi, których połączyło prawdziwe uczucie i wydawało się, że mają szansę stworzyć szczęśliwy związek. Fani mieli nadzieję, że to właśnie oni znajdą się w wielkim finale randkowego show. Niestety, w pewnym momencie Mallu zaskoczyła wszystkich i odeszła z "Hotelu Paradise". Teraz zdradziła nam, czy żałowała swojej decyzji.

Żal bardzo wyniszcza człowieka więc ja bym nie chciała żałować. Wiadomo, że były myśli czy postąpiłam słusznie. Po czasie stwierdzam, że nie żałuję. Po wyjściu żałowałam, ale to tylko przez emocje

Mallu nie ukrywa, że wiele osób pytało ją, czy nie żałuje, że nie walczyła o pieniądze. Była uczestniczka "Hotelu Paradise" wyznała nam teraz, jaka jest prawda i opowiedziała o trudnych chwilach.

Idąc do programu miałam trudności finansowe. Pomimo tego, że były fajne miesiące u mnie gdzie się lepiej zarabiało to był taki moment, że miałam problemy finansowe więc gdybym chciała iść tylko po pieniądze to bym tam za wszelką cenę została

komentuje Mallu.