Choć Łucji nie udało się znaleźć wymarzonego partnera w "Hotelu Paradise", to jednak dziewczyna dzięki udziałowi w programie zyskała ogromną sympatię fanów, którzy dziś chętnie śledzą jej losy. Jak wiadomo, Łucja w programie próbowała stworzyć coś więcej z Pawłem, ale niestety, chłopak ostatecznie wybrał relację z grupą, a nie szansę na zbudowanie związku z nią. Co wtedy czuła Łucja? Zapytaliśmy ją o to podczas naszej rozmowy:

On mi o tej decyzji powiedział, ale to nie zmieniało faktu, jak ja się wtedy poczułam. Poczułam się zupełnie odrzucona, niechciana, nic niewarta, ja bardzo wtedy płakałam. (...) Płakałam w sypialni u Marvina i Karoliny. Było mi przykro, bo kolejny raz, wracasz do tego samego miejsca i kiedy już trochę nastawienie uczestników zaczęło się zmieniać, ta sytuacja uderzyła z podwójną siłą. - powiedziała w rozmowie z naszą reporterką, Łucja

A czy wcześniej Łucja myślała o tym, że jej relacja z Pawłem może się przenieść na życie realne?

Oczywiście, że tak. Nie miałam żadnych oporów, żeby tego nie przenieść do życia realnego - dodała w naszej rozmowie

Co jeszcze zdradziła nam na ten temat Łucja z "Hotelu Paradise"? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

