Małgorzata Rozenek od lat króluje w rodzimym show-biznesie i w mediach społecznościowych. Dotychczas miała możliwość spełnić się w najróżniejszych przedsięwzięciach, jak chociażby: jako prowadząca "Perfekcyjna Pani Domu" czy "Projekt Lady", a także współprowadząca "Dzień Dobry TVN". Choć od pewnego czasu rzadziej pojawia się na szklanym ekranie, nie zwalnia tempa i wciąż pracuje nad nowymi projektami. Niedawno zakończyła jeden z nich, wypuszczając na rynek własną książkę. W rozmowie z naszą reporterką opowiedziała więcej na jej temat.

To czytelnicy znajdą w książce Małgorzaty Rozenek

W rozmowie z Party.pl Małgorzata Rozenek-Majdan wyznała, że jej książka "Dbaj o siebie", to zbiór kluczowych badań i informacji, które mogą pomóc w polepszeniu pracy swojego organizmu. Jak zaznaczyła, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z faktu, jak istotny jest chociażby sen. Sama stara się stosować do zalecanych wytycznych i zasypiać o wczesnych godzinach, a także każdego dnia przesypiać 8 godzin.

To jest książka, która w jednym miejscu zbiera najnowsze dane badaczy, osoby, które poświęciły karierę zawodową, żeby jakąś tematyką się zająć. Zbieram je w jednym miejscu. Pokazujemy wyniki najnowszych badań dotyczących snu i jego bardzo ważnego wpływu na nasze ciało. (...) Są dwie rzeczy, które automatycznie może zrobić każdy i każda z nas, żeby poprawić bardzo mocno jakość swojego życia, żeby zwiększyć swoją produktywność, żeby zwiększyć zadowolenie z siebie samej, żeby utrwalić prawidłowe nawyki. I pierwszą z tych rzeczy jest wysypianie się. To jest kluczowa rzecz. Naprawdę nam się wydaje w tym zabieganym świecie, w tym przebudowaniu, że 6 godzin snu nam wystarczy. Nie ma wątpliwości, że nam nie wystarczy

