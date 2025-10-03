Niezwykła premiera - trzeci odcinek programu "Joanna Racewicz. Własnym głosem" jest już dostępny! Tym razem gościem dziennikarki jest niezwykła Małgorzata Potocka, uwielbiana polska aktorka, reżyserka i producentka filmowa.

Małgorzata Potocka gościem programu Joanny Racewicz "Własnym głosem"

Debiutowała rolą w filie "Awantura o Basię", kilka lat później zagrała u Andrzeja Wajdy w filmie "Wszystko na sprzedaż". Podbiła serca widzów jako Wanda w hitowym serialu "Matki, żony i kochanki", a niedawno w "Gangu Zielonej Rękawiczki" na Netfliksie. Małgorzata Potocka, bo o niej mowa, jest gościem trzeciego odcinka programu "Joanna Racewicz. Własnym głosem", który możecie oglądać także na kanale Party na YouTubie. W poruszającym wywiadzie aktorka opowie m.in. o walce z depresją, dyskryminacji dojrzałych kobiet w Polsce, ale również o trudnej sytuacji na Ukrainie.

A czy Małgorzata Potocka wierzy w "siostrzeństwo"? Czym dla niej jest? Posłuchajcie rozmowy z gwiazdą!

Zachęcamy również od obejrzenia poprzednich odcinków programu "Joanna Racewicz. Własnym głosem". W pierwszym pojawiła się Ewa Bem, w kolejnym - Katarzyna Miller.