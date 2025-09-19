Reklama

Już jest! Zapraszamy na drugi odcinek formatu „Joanna Racewicz Własnym Głosem”, którego gościem jest Katarzyna Miller – psycholożka i autorka wielu bestsellerów. Od lat wspiera swoich odbiorców w odkrywaniu siebie, budowaniu poczucia własnej wartości i radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Reklama

Katarzyna Miller - najnowszy wywiad już dostępny!

W tej wyjątkowej rozmowie Katarzyna Miller otwarcie mówi o relacjach rodzinnych – o trudnym dzieciństwie, relacji z mamą i babcią oraz o słowach, które potrafią zranić, ale też uczą, jak być silnym. To szczera, poruszająca i pełna emocji opowieść o dorastaniu, zmaganiach i odnajdywaniu własnej tożsamości.

W ogóle szanuję moje życie i moją historię. Szanuję też moją mamę, pomimo wszystko, przecież i ją uznaję za osobę interesującą i taką, która dużo mi dała, natomiast no dużo mi też spaskudziła, ale wiesz, poradziłam sobie.
mówi Katarzyna Miller w rozmowie z Joanną Racewicz

„Własnym Głosem” to unikalna przestrzeń autentycznych spotkań, w której goście dzielą się swoją historią bez upiększeń – prawdziwie i bez filtrów. To coś więcej niż rozmowa – to prawdziwe „human story”, pełne emocji, inspiracji i odwagi bycia sobą. Gościem Joanny Racewicz w pierwszym odcinku była Ewa Bem.

Reklama

Obie rozmowy znajdziecie również na naszym kanale na YouTubie.

Katarzyna Miller gościem drugiego odcinka formatu "Joanna Racewicz. Własnym głosem"!
Katarzyna Miller gościem drugiego odcinka formatu "Joanna Racewicz. Własnym głosem"!

Reklama
Reklama
Reklama