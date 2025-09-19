Katarzyna Miller gościem drugiego odcinka formatu "Joanna Racewicz. Własnym głosem"!

Już jest! Zapraszamy na drugi odcinek formatu „Joanna Racewicz Własnym Głosem”, którego gościem jest Katarzyna Miller – psycholożka i autorka wielu bestsellerów. Od lat wspiera swoich odbiorców w odkrywaniu siebie, budowaniu poczucia własnej wartości i radzeniu sobie z trudnymi emocjami.

Katarzyna Miller - najnowszy wywiad już dostępny!

W tej wyjątkowej rozmowie Katarzyna Miller otwarcie mówi o relacjach rodzinnych – o trudnym dzieciństwie, relacji z mamą i babcią oraz o słowach, które potrafią zranić, ale też uczą, jak być silnym. To szczera, poruszająca i pełna emocji opowieść o dorastaniu, zmaganiach i odnajdywaniu własnej tożsamości.

W ogóle szanuję moje życie i moją historię. Szanuję też moją mamę, pomimo wszystko, przecież i ją uznaję za osobę interesującą i taką, która dużo mi dała, natomiast no dużo mi też spaskudziła, ale wiesz, poradziłam sobie. mówi Katarzyna Miller w rozmowie z Joanną Racewicz

„Własnym Głosem” to unikalna przestrzeń autentycznych spotkań, w której goście dzielą się swoją historią bez upiększeń – prawdziwie i bez filtrów. To coś więcej niż rozmowa – to prawdziwe „human story”, pełne emocji, inspiracji i odwagi bycia sobą. Gościem Joanny Racewicz w pierwszym odcinku była Ewa Bem.

Obie rozmowy znajdziecie również na naszym kanale na YouTubie.