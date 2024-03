W trzecim odcinku tanecznego show "Taniec z Gwiazdami" Małgorzata Ostrowska - Królikowska zatańczyła tango. Z jakim skutkiem? Wszystko mogliśmy oglądać na wizji. Tak samo jak fakt, że jury było dla niej bezlitosne - a w szczególności Iwona Pavlović. Tanecznej pary nie uratowały nawet SMS-y widzów. Co na to sama zainteresowana? Sprawdziliśmy!

"Taniec z Gwiazdami": Małgorzata Ostrowska - Królikowska o swoim tańcu

Nie da się ukryć, że w niedzielny wieczór wszystkie oczy skierowane są na najpopularniejszy parkiet w Polsce. Wszystko przez to, że to właśnie w niedzielę mamy okazję oglądać taneczne zmagania naszych ulubieńców na szklanym ekranie Polsatu. W minionym odcinku Roksana Węgiel zdobyła "cztery dziesiątki" w "Tańcu z Gwiazdami" i zachwyciła - nie tylko jurorów, ale także widzów. Bez wątpienia więc była najlepsza. Tymczasem najsłabszym ogniwem okazała się Małgorzata Ostrowska - Królikowska, która pod czujnym okiem Kamila Gwary tym razem zatańczyła Tango. Niestety, był to jej ostatni taniec w programie - aktorka musiała się pożegnać z show. Co na to sama zainteresowana?

Ja wiedziałam, że to jest taki program i że w pewnym momencie to nastąpi. (...) Tam rzeczywiście była pomyłka z mojej strony, więc nie dyskutuję na ten temat, ale mi się dobrze to Tango tańczyło. Ja miałam przyjemność z tego Tanga wyznała.

Ponadto zdradziła, czy jest jej żal odchodzić z show. Jeżeli chcecie poznać odpowiedź, koniecznie zobaczcie cały wywiad!

