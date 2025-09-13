Małgorzata Kożuchowska, która przez ponad dekadę zdobywała serca widzów jako Hanka Mostowiak, odcisnęła niezatarte piętno na polskim serialu M jak miłość. W 2011 roku – po 11 latach wcielania się w tę postać – podjęła decyzję o odejściu. To był moment przełomowy, zarówno dla aktorki, jak i dla całej produkcji.

Małgorzata Kożuchowska opowiedziała o odejściu z "M jak miłość"

W rozmowie z naszym reporterem Kożuchowska wróciła do emocji związanych z odejściem z "M jak miłość" i wyznała, że było to dopiero ważne wydarzenie. Wyjawiła, że wszyscy przejmowali się jej odejściem, a sam odcinek miał rekordową oglądalność. Zapytaliśmy, jak aktorka wspomina nagłówki i artykuły o "śmierci w kartonach". Okazuje się, że początkowo nie owych nie było.

Na początku wcale się o tym nie rozpisywali. To było w drugim, albo trzecim dopiero rzucie

Kożuchowska opowiedziała nam, że wraz z grupą przyjaciół obejrzeli ostatni odcinek, otworzyli szampana i pożegnali ważny i długi etap z jej zawodowego życia.

Co jeszcze zdradziła nam Małgorzata Kożuchowska? Koniecznie zobaczcie w wideo.

