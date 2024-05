Jedną z największych gwiazd Polsat Hit Festiwal 2024 była Majka Jeżowska. Wokalistka w trakcie imprezy świętowała swoje 64. urodziny. Oprócz tego na imprezie zorganizowano jej jubileuszowy koncert. Sporym zaskoczeniem mogła być współpraca artystki z raperem Malikiem Montaną. Jeżowska opowiedziała naszej reporterce, jak do tego doszło.

W trakcie rozmowy z naszą reporterką Majka Jeżowska przyznała, że zaproponowała Malikowi Montanie współpracę podczas spotkania przed festiwalem w Spocie. Wokalistka nie ukrywała zdziwienia, gdy raper się zgodził, ponieważ początkowo podeszła do tej sprawy żartobliwie.

To się wydarzyło dosyć przypadkowo, dlatego że było wiadomo, że występuje w tym samym dniu. Spotkaliśmy się na spotkaniu przedfestiwalowym w Polsacie. Zapytałam go, czy nie wystąpi ze mną jako gość. I on się zgodził byłam w szoku

W dalszej części gwiazda opowiedziała o współpracy z młodszym raperem. Przekazała, że odwiedziła jego studio i jest bardzo zadowolona z tego, jak powstawał ich wspólny singiel. Później podkreśliła, że uwielbia występować z artystami z innych pokoleń.

Okazało się, że świetnie się z nim pracuje. Pojechałam do niego do studia. Napisał część tekstu do mojej piosenki. No i wczoraj odbyła się premiera naszego singla w sieci i już wiem, że bardzo się podoba

– wyjaśniła.