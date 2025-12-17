Maja Rutkowski oraz Krzysztof Rutkowski pielęgnują swój związek już od ponad 15 lat. Ich historia rozpoczęła się, kiedy Maja zwróciła się do Krzysztofa z prośbą o detektywistyczną pomoc. Początkowo zawodowa relacja z czasem przekształciła się w romantyczną więź, która trwa do dziś. Ważnym momentem w ich związku był ślub zawarty w 2019 roku. Dziś Maja opowiada o swojej recepcie na długoletnią, udaną relację.

Maja Rutkowski zdradziła swoją receptę na udany związek

Maja Rutkowski od lat tworzy medialny związek z Krzysztofem Rutkowskim. Para współpracuje ze sobą nawet zawodowo - kiedy Krzysztof wypełnia swoje obowiązki, Maja zajmuje się firmą od strony managerskiej. Ta specyficzna działalność zawodowa sprawia, że małżeństwo często żyje na odległość, kiedy Krzysztof wyjeżdża na częste i niekrótkie podróże służbowe. Jak radzą sobie z tym Rutkowscy?

Okazuje się, że Maja Rutkowski w dbaniu o relację z ukochanym stawia przede wszystkim na podstawy, czyli otwartą, zdrową komunikację. Zapytana o receptę na udany związek, wprost odpowiada:

Przede wszystkim rozmowa (...). Jeśli coś cię boli, nie czekać, aż to wszystko wybuchnie i będą talerze leciały, tylko ze sobą rozmawiać

Jak wygląda związek Rutkowskich po 15 latach?

Choć związek Mai i Krzysztofa Rutkowskich trwa nieprzerwanie przez ponad 15 lat, ich relacja wciąż się rozwija. Dzięki doniesieniom medialnym ws. Rutkowskich, cała Polska mogła oglądać zarówno lepsze, jak i gorsze chwile pary. Wspólne zajmowanie się firmą, wychowywanie Krzysztofa Juniora, a także aktywność w mediach społecznościowych to wyzwania, z którymi mierzą się na co dzień. Jak Maja patrzy na ich związek obecnie?

To jest takie słodkie, że po 15 latach my nie możemy się sobą nacieszyć

Co jeszcze na temat relacji z mężem, ma do powiedzenia Maja Rutkowski? Zobaczcie nasze wideo.

