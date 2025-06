Choć rodzina Rutkowskich od lat nie schodzi z medialnych nagłówków, sama Maja Rutkowski zaczyna dostrzegać, jak dużym obciążeniem potrafi być ciągła obecność w świetle reflektorów. Życie u boku jednego z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce wiąże się z nieustannym zainteresowaniem mediów i fanów, ale sama Maja coraz częściej podkreśla, że ceni sobie spokój, codzienność i zwykłe domowe obowiązki. W rozmowie z dziennikarzem Party.pl przyznała, że z chęcią odcina się od internetowego zgiełku, by w pełni poświęcić się rodzinie i normalnemu życiu.

Maja Rutkowska, wcześniej znana jako Maja Plich, jest żoną Krzysztofa Rutkowskiego. Para pobrała się 17 sierpnia 2019 roku podczas wystawnej ceremonii w pałacu w Rozalinie pod Warszawą. Owocem ich związku jest syn, Krzysztof Junior, urodzony w 2016 roku. Maja ma również córkę, Kaję, z poprzedniego związku. Maja Rutkowski pierwszy raz została mamą, mając zaledwie 18 lat. Rodzina Rutkowskich często pojawia się w mediach, dzieląc się szczegółami ze swojego życia. Ich wystawne uroczystości, takie jak ślub czy komunia syna, były szeroko komentowane w mediach. Celebrytka podkreśla jednak, że nie zawsze tak wygląda ich codzienność:

Chce mieć takie chwile dla siebie i sobie wyłączam spokojnie, bo jestem mamą, wstaje o 6 rano, czasami no nie do końca będę się na ten Instagram gdzieś tam poprawiać (...) tak życie wygląda matki Polki. Ja też nie mam sztabu ludzi, my z moim mężem lubimy sobie gdzieś tam w domu gotować, posprzątać. Mój mąż w ogóle jest pedantem i mnie tego nauczył

zaczęła opowiadać Maja Rutkowski.