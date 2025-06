Maja Rutkowski to mama 22-letniej Kai i 16-letniego Krzysztofa Juniora, który jest dzieckiem Mai i Krzysztofa Rutkowskiego.

Maja Rutkowski o relacji z córką

Maja Rutkowski podczas rozmowy z naszym reporterem wyjawiła, jak wyglądają jej relacje z 22-letnią córką. Czy mama i córka są przyjaciółkami?

Staramy się być przyjaciółkami. Czasami nie wiem, czy za bardzo nie jestem przyjaciółką niż mamą - wyznała Maja Rutkowski.

Czas tak szybko mija, a czasami na nią patrzę i pamiętam ją jako takiego małego maluszka - dodała mama.

Podczas wspominania małej Kai, Maja opowiedziała nam niezwykle wzruszającą historię, w której udowodniła, że pomaga ludziom i dzieli się dobrem. Rutkowska opowiedziała historię, kiedy to w przeszłości zobaczyła biednego chłopca w klasie u swojej córki. Miał on na sobie strój nieadekwatny do pogody. Nie mając wielu pieniędzy, postanowiła pomóc.

Przytulał mnie 15 minut. To jest takie bezcenne - Maja opisała reakcję chłopca na to jak dostał ubrania.

