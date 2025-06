Rodzina Rutkowskich od lat budzi ogromne zainteresowanie mediów i opinii publicznej. Krzysztof Rutkowski, były detektyw o charakterystycznym wizerunku, oraz jego żona Maja Rutkowski, tworzą jedno z najbardziej rozpoznawalnych małżeństw w polskim show-biznesie.

Maja Rutkowski i Krzysztof wspólnie wychowują syna Krzysztofa Juniora i aktywnie dzielą się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych oraz wywiadach. Choć cieszą się dużą popularnością, nieustannie mierzą się także z falą hejtu – zarówno w sieci, jak i w mediach. Internauci często komentują ich styl życia, wygląd czy decyzje rodzinne, jednak mimo krytyki, Rutkowscy konsekwentnie pokazują, że są zgranym i silnym zespołem.

W rozmowie z naszym portalem Maja Rutkowska opowiedziała o nieprzyjemnych sytuacjach, jakie spotykają jej rodzinę. Jak Maja radzi sobie psychicznie z hejtem, jaki spływa na nią i jej bliskich?

My na pewno rozmawiamy ze sobą. Czasami rzeczywiście są dni, że mówię, wiesz co... coś pocieszam, pocieszam mojego męża, chociaż to jest żadne, ale są też chwilę, że ja mówię za 12 godzin: 'wiesz, co teraz chyba ja dobrego słowa od ciebie potrzebuję, bo mi baterie wysiadają

- wyznała Maja Rutkowski.