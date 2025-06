Krzysztof Rutkowski i jego małżonka Maja Rutkowska poznali się w pracy – Maja przez długi czas była prawą ręką Krzysztofa i zarządzała jego sprawami zawodowymi.

Maja Rutkowski i Krzysztof Rutkowski doczekali się syna, Krzysztofa Juniora (urodzonego w 2016 roku). Pobrali się 17 sierpnia 2022 roku podczas wystawnej ceremonii, która odbyła się w pałacu w Rozalinie pod Warszawą. Ślub był bardzo medialny i pojawiło się na nim wielu celebrytów.

Choć bywało wokół nich głośno z powodu różnych kontrowersji (m.in. plotki o zdradach czy konflikty rodzinne), to para wciąż jest razem i wspólnie wychowuje syna. Maja jest również aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje kulisy życia rodzinnego i zawodowego. Tym razem zaprosiliśmy Maję do naszego studio i zapytaliśmy o początki związku z Krzysztofem.

Od początku miałam ciążę zagrożoną i dużo leżałam w szpitalu i też trudno mi było to życie zmienić, kiedy non stop z moim mężem byłam w rozjazdach, czy sama gdzieś wylatywałam, robiłam jakieś akcje. A tutaj nagle trzeba położyć się do szpitala, czy potem urodzić dziecko i zająć się tym dzieckiem

- zdradziła nam Maja Rutkowski.